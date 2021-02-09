22 000 гривень втратила жінка, яка продавала одяг на Olx

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Після сумнівних операцій у банкоматі гроші зникли з картки продавчині

22 000 гривень втратила жінка, яка продавала одяг на Olx. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, постраждала звернулася 18 лютого.





Жінка розповіла, що того ж дня їх подзвонив чоловік, який зацікавився товаром та повідомив, що переказав кошти. Продавчиня перевірила - гроші не прийшли.





Після цього жінка пішла до банкомату, паралельно спілкуючись з шахраєм. Декілька разів кременчужанка вводила дані, після чого з її картки зникло 22 тисячі гривень.





За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.





Правоохоронці черговий раз нагадують, що для того, аби вам на картку переказали гроші, необхідні лише 16 цифр. Не треба виконувати сумнівні операції ні у банкоматах, ні у онлайн-банкінгу, а також переходити по незрозумілим посиланням від нібито покупців.