На Полтавщині постачальник медобладнання привласнив 3,5 мільйони гривень з бюджету

На Полтавщині підприємець, який постачав медичне обладнання, привласнив 3,5 мільйони гривень з бюджету. Про це повідомляє СБУ.





Правоохоронці встановили, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди, бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань. Однак той незаконно встановив націнку до вартості продукції, всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час.





І позаяк до компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства, підприємець незаконно отримав з бюджету щонайменше 3,5 млн грн.



