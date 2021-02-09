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Надзвичайні новини

На Полтавщині постачальник медобладнання привласнив 3,5 мільйони гривень з бюджету

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 516 Коментарів: 2

Чоловік «трохи» завищив ціну на апарати
На Полтавщині підприємець, який постачав медичне обладнання, привласнив 3,5 мільйони гривень з бюджету. Про це повідомляє СБУ. 


Правоохоронці встановили, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди, бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань. Однак той незаконно встановив націнку до вартості продукції, всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час.


І позаяк до компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства, підприємець незаконно отримав з бюджету щонайменше 3,5 млн грн.


Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. 
0
Автор: Юлия Волынская
Теги: бюджет привласнення
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Коментарі: 2

59
Akilbupser:
Сьогодні, 11:41

Ошибкак в заголовке: "постальник"?

Действительно есть такое слово, пардон.

[Все таки воно специфічне - повернули до більш звичного варіантуblush Адміністрація.]


1 0
257
Piton78:
Сьогодні, 11:53

Всі прекрасно розуміють що для того щоб продати щось в бюджетну організацію а тим більше для медицини потрібно комусь обовьязково "відкотити" ось і завищена ціна а хто крайній? Звісно "негідник" постачальник а проконтролювати ціну ніхто не зобовязаний зі сторони покупця? Я не я і хата не моя то все він винен "недобросовістний постачальник"


2 0

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