На Полтавщині постачальник медобладнання привласнив 3,5 мільйони гривень з бюджету

Чоловік «трохи» завищив ціну на апарати
На Полтавщині підприємець, який постачав медичне обладнання, привласнив 3,5 мільйони гривень з бюджету. Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці встановили, що Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації уклав договір з комерційною структурою. Згідно з умовами угоди, бізнесмен мав поставити медичне обладнання, зокрема, для діагностики кардіозахворювань. Однак той незаконно встановив націнку до вартості продукції, всупереч державному регулюванню цін, яке діяло на той час.
І позаяк до компетенції посадовців Департаменту охорони здоров’я не входила перевірка дотримання цих норм законодавства, підприємець незаконно отримав з бюджету щонайменше 3,5 млн грн.
Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.