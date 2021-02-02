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Надзвичайні новини

ДТП на Першотравневій у Кременчуці

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 765

 Фотофакт

На вулиці Першотравневій в районі Фокстрота ДТП. На місці працюють патрульні.


 


Шановні водії, керуйте уважно та дотримуйтесь правил дорожнього руху!


 

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Автор: Альона Душенко
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