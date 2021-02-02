ДТП на Першотравневій у Кременчуці

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 765

На вулиці Першотравневій в районі Фокстрота ДТП. На місці працюють патрульні.









Шановні водії, керуйте уважно та дотримуйтесь правил дорожнього руху!



