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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік під час сварки задушив дружину

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1 536 Коментарів: 1

 

Вбивцю затримали

На Полтавщині чоловік під час сварки задушив дружину. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли у Пирятині 14 січня. 


Судово-медична експертиза показала, що 48-річну покійну задушили. Правоохоронці встановили, що напередодні жінка сварилася зі своїм чоловіком. У ході бійки він її задушив. 


47-річного зловмисника затримали. Йому інкримінують умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Наразі суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: смерть вбивство

Коментарі: 1

435
Кавоман:
Сьогодні, 13:08

Краще бити посуд ...


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