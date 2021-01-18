На Полтавщині чоловік під час сварки задушив дружину

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 1 536 Коментарів: 1

На Полтавщині чоловік під час сварки задушив дружину. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли у Пирятині 14 січня.





Судово-медична експертиза показала, що 48-річну покійну задушили. Правоохоронці встановили, що напередодні жінка сварилася зі своїм чоловіком. У ході бійки він її задушив.





47-річного зловмисника затримали. Йому інкримінують умисне вбивство. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. Наразі суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.