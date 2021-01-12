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На Полтавщині розшукують 53-річну жінку, яка зникла тиждень тому

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 127

 

Лариса Купрієнко пішла з дому 4 січня

На Полтавщині розшукують 53-річну жінку, яка зникла тиждень тому. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, Лариса Купрієнко пішла з дому у Лохвиці 4 січня близько 17.00. Назад жінка не повернулася та на зв'язок не виходить. 


Прикмети: середнього зросту, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена у чорну куртку та сині джинси.


Якщо ви маєте інформацію про те, де знаходиться розшукувана, повідомте за тел. 050-628-19-42, (05356) 3-16-47 або 102. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук

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