На Полтавщині розшукують 53-річну жінку, яка зникла тиждень тому

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 127

На Полтавщині розшукують 53-річну жінку, яка зникла тиждень тому. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, Лариса Купрієнко пішла з дому у Лохвиці 4 січня близько 17.00. Назад жінка не повернулася та на зв'язок не виходить.





Прикмети: середнього зросту, худорлявої статури, темне волосся, карі очі.

Була одягнена у чорну куртку та сині джинси.





Якщо ви маєте інформацію про те, де знаходиться розшукувана, повідомте за тел. 050-628-19-42, (05356) 3-16-47 або 102.