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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні «ганяли» водія квадроцикла по дворах багатоповерхівок

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 1 491 Коментарів: 2

 

... наздогнали

Правоохоронці затримали водія квадроцикла, який намагався втекти дворами багатоповерхівок. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 8 січня в районі вул. Європейської. 


«Екіпаж патрульних помітив водія квадроциклу Can-Am Outlander Max, який рухався без державного номерного знаку з порушенням ПДР, а саме з непрацюючими задніми габаритними ліхтарями та не ввімкнув покажчик повороту під час зміни напрямку руху. Патрульні намагалися зупини вказаний транспорт, але керманич продовжував рух та не виконував вимогу поліцейських. Чоловік своїми діями наражав на небезпеку себе та інших учасників руху, однак це його не зупиняло», – коментують у патрульній поліції. 


Спіймали порушника на вул. Червона Гірка, заблокувавши рух. На водія адмінпротокол за ст.122-2 КУпАП (Невиконання водієм вимог про зупинку) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідної категорії) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело відео: патрульна поліція Кременчука
Теги: квадроцикл затримання

Коментарі: 2

92
Juja:
Сьогодні, 18:07

В США могли бы и застрелить чудика.


19 1
881
Angel737:
Сьогодні, 18:56

Молодцы Копы. Хвалю!


8 1

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