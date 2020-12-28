Підрив авто «Укрпошти» на Полтавщині: вибухівку підклав листоноша

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 454 Коментарів: 1

На Полтавщині судитимуть зловмисників, які підірвали авто «Укрпошти», до суду направили обвинувальний акт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.





Нагадаємо, що напад стався у липні 2020 року. Злочинці підірвали машину «Укрпошти», забрали 2,5 млн грн та пістолет. Чотирьох підозрюваних затримали за кілька днів.





За версією слідства, вибухівку підклав 52-річний житель м. Лубни, який працював листоношею із супроводження пошти та знав маршрути службових автомобілів, в яких перевозили кошти для виплати пенсій. Чоловік організував розбійний напад і втягнув у це трьох знайомих.





Зловмисник заклав у кабіну автомобіля саморобний вибуховий пристрій. Його за допомогою електродетонатора учасники банди підірвали Газель під час руху між селами Тишки та Ждани Лубенського району. Унаслідок вибуху 2 працівників пошти отримали тілесні ушкодження.





Погрожуючи потерпілим пневматичним пістолетом, нападники заволоділи 2 млн та майже 700 тис. грн, табельним пістолетом «Макарова» і патронами.





Зловмисників обвинувачують в: