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Надзвичайні новини

Підрив авто «Укрпошти» на Полтавщині: вибухівку підклав листоноша

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 454 Коментарів: 1

 

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт

На Полтавщині судитимуть зловмисників, які підірвали авто «Укрпошти», до суду направили обвинувальний акт. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 


Нагадаємо, що напад стався у липні 2020 року. Злочинці підірвали машину «Укрпошти», забрали 2,5 млн грн та пістолет. Чотирьох підозрюваних затримали за кілька днів. 


За версією слідства, вибухівку підклав 52-річний житель м. Лубни, який працював листоношею із супроводження пошти та знав маршрути службових автомобілів, в яких перевозили кошти для виплати пенсій. Чоловік організував розбійний напад і втягнув у це трьох знайомих. 


Зловмисник заклав у кабіну автомобіля саморобний вибуховий пристрій. Його за допомогою електродетонатора учасники банди підірвали Газель під час руху між селами Тишки та Ждани Лубенського району. Унаслідок вибуху 2 працівників пошти отримали тілесні ушкодження.


Погрожуючи потерпілим пневматичним пістолетом, нападники заволоділи 2 млн та майже 700 тис. грн, табельним пістолетом «Макарова» і патронами.


Зловмисників обвинувачують в:

  • організації та участі в озброєній банді (ст. 257 ККУ);
  • закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п.1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ);
  • розбої, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 187 ККУ);
  • придбанні, носінні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ);
  • незаконному виготовленні вибухового пристрою (ч. 3 ст. 263-1 ККУ);
  • заволодінні вогнепальною зброєю і бойовими припасами, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 262 КК України).
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Автор: Юлия Волынская
Теги: укрпошта напад

Коментарі: 1

628
evil:
Сьогодні, 09:38

Если бы у нас суммировали сроки предъявляемых уголовных статей, то у них по совокупности каждому светило бы по 75 лет отсидки. Посмотрим, какое решение вынесет наше  "гуманное правосудие". Это как бы не смешно, но по практике у нас такие неадекватно малые сроки получают...


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