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У Кременчуці збили велосипедиста

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 1 015

 

Подробиці пізніше

У Кременчуці збили велосипедиста. ДТП за участі велосипедиста та автомобіля сталося в районі Простору.


Подробиці пізніше. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП велосипедист
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