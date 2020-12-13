У Кременчуці затримали хакера, який викрав з рахунків людей близько мільйона гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 870 Коментарів: 2

Зловмисник перевипускав сім-картки своїх жертв та отримував доступ до їх банкінгу

У Кременчуці затримали хакера, який викрав з рахунків людей близько мільйона гривень. Про це повідомляє кіберполіція.





31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів та доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номери близьких родичів потерпілої особи. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв’язку. Разом із доступом до сім-карт потерпілих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші, – йдеться у повідомленні правоохоронців.





Від дій зловмисника постраждало близько 100 людей, а загальна сума збитків сягає мільйона гривень. Під час обшуку правоохоронці вилучили у шахрая техніку та банківські картки. Все направили на експертне дослідження.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Затриманому загрожує до 8 років за ґратами.