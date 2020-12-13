Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали хакера, який викрав з рахунків людей близько мільйона гривень

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 870 Коментарів: 2

 
Зловмисник перевипускав сім-картки своїх жертв та отримував доступ до їх банкінгу

У Кременчуці затримали хакера, який викрав з рахунків людей близько мільйона гривень. Про це повідомляє кіберполіція.


31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів та доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант обирав номери близьких родичів потерпілої особи. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв’язку. Разом із доступом до сім-карт потерпілих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші, – йдеться у повідомленні правоохоронців. 


Від дій зловмисника постраждало близько 100 людей, а загальна сума збитків сягає мільйона гривень. Під час обшуку правоохоронці вилучили у шахрая техніку та банківські картки. Все направили на експертне дослідження. 


Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Затриманому загрожує до 8 років за ґратами.

5
Автор: Юлия Волынская
Теги: хакер шахрай шахрайство
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

174
StarПёр:
Сьогодні, 13:39

він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв’язку.

Можно комментарий от операторов мобильной связи? Почему и как это происходит. И спасает ли в реалиях персонализация номера мобильного телефона в подобных случаях?


9 0
20
waxettio:
Сьогодні, 15:39

я не представитель операторов мобильной связи, но если у вас номер оформлен на вас по паспорту и/или контракт - корпорация, то перевыпуск возможен только с ведома координатора.


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх