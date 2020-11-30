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Нетверезий водій пропонував кременчуцьким патрульним у якості хабара свиню

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 548 Коментарів: 1

 

Це щось новеньке

Нетверезий водій пропонував правоохоронцям у якості хабара свиню. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, керманича зупинили 30 листопада на трасі Полтава-Олександрія за те, що не увімкнув покажчик повороту. 


Від чоловіка було чутно запах алкоголю. Стан сп'яніння підтвердив і драгер, який показав 2,06 проміле. Проте чоловік не хотів отримати штраф і спробував «домовитися», запропонувавши копам свиню, аби ті не складали адмінпротокол. 


На порушника склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (не подання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку руху) КУпАП, а також викликали слідчих. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій хабар
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

25
BS:
Сьогодні, 11:35

Мабуть свиня маленька виявилась...laughing

 


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