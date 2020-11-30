Нетверезий водій пропонував кременчуцьким патрульним у якості хабара свиню

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 548 Коментарів: 1

Нетверезий водій пропонував правоохоронцям у якості хабара свиню. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, керманича зупинили 30 листопада на трасі Полтава-Олександрія за те, що не увімкнув покажчик повороту.





Від чоловіка було чутно запах алкоголю. Стан сп'яніння підтвердив і драгер, який показав 2,06 проміле. Проте чоловік не хотів отримати штраф і спробував «домовитися», запропонувавши копам свиню, аби ті не складали адмінпротокол.





На порушника склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та за ч. 2 ст. 122 (не подання сигналу світловим покажчиком повороту відповідного напрямку руху) КУпАП, а також викликали слідчих.