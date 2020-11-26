На Полтавщині іноземець намагався викупити у слідчого своє авто, яке є речовим доказом у справі розбещення неповнолітніх

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На Полтавщині іноземець намагався викупити у слідчого своє авто, яке фігурує у справі розбещення неповнолітніх. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.









38-річний мешканець Дніпропетровщини, громадянин сусідньої держави, разом зі своїм 44-річним правозахисником прийшли до слідчого Глобинського відділу поліції та запропонували гроші за повернення автівки, яка є речовим доказом у справі, відкритій за ч. 1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх).









Слідчий, у свою чергу, звернувся до Департаменту внутрішньої безпеки. Хабародавців затримали під час передачі «винагороди» – 8,4 тисяч гривень.









У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 269. За спробу підкупу службової особи чоловікові та його адвокату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.