У Кременчуці затримали групу медиків, яка займалася підробкою документів за гроші. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.
У складі угруповання були діючі медичні працівники, а також колишні медики та працівники санепідемстанції. Найстаршій учасниці злочинної схеми 64 роки, наймолодшій – 27.
Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць, а також у медичних закладах Кременчука вилучили готівку, печатки та штампи медзакладів, медичну документацію, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).