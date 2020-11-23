У Кременчуці затримали групу медиків, яка займалася підробкою документів за гроші

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 6 544 Коментарів: 2

У зловмисників знайшли купу санкнижок, у які проставляли штампи

У Кременчуці затримали групу медиків, яка займалася підробкою документів за гроші. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області.





У складі угруповання були діючі медичні працівники, а також колишні медики та працівники санепідемстанції. Найстаршій учасниці злочинної схеми 64 роки, наймолодшій – 27.









Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць, а також у медичних закладах Кременчука вилучили готівку, печатки та штампи медзакладів, медичну документацію, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони.





«Серед вилучених під час обшуків документів є санітарні книжки працівників кафе, ресторанів, навчальних закладів, які не проходили флюорографічного обстеження. Відповідні штампи і відмітки лікарів проставляли в квартирі однієї з учасниць злочинної групи», – розповів Іван Жук, начальник поліції Кременчука.







Відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).