Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна635689
Кременчук2524
Хворі:
Україна333554
Кременчук1086
Одужало:
Україна291060
Кременчук1365
Померло:
Україна11075
Кременчук73
Надзвичайні новини

У Кременчуці затримали групу медиків, яка займалася підробкою документів за гроші

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 6 544 Коментарів: 2

 

У зловмисників знайшли купу санкнижок, у які проставляли штампи

У Кременчуці затримали групу медиків, яка займалася підробкою документів за гроші. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. 


У складі угруповання були діючі медичні працівники, а також колишні медики та працівники санепідемстанції. Найстаршій учасниці злочинної схеми 64 роки, наймолодшій – 27. 


 


Під час обшуків за адресами проживання зловмисниць, а також у медичних закладах Кременчука вилучили готівку, печатки та штампи медзакладів, медичну документацію, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони.


«Серед вилучених під час обшуків документів є санітарні книжки працівників кафе, ресторанів, навчальних закладів, які не проходили флюорографічного обстеження. Відповідні штампи і відмітки лікарів проставляли в квартирі однієї з учасниць злочинної групи», – розповів Іван Жук, начальник поліції Кременчука. 



Відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). 

4
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: медики підробка документів
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 396
zzzzzz:
Сьогодні, 18:08

Та в любой поликлиннике такое


6 1
332
vortex:
Сьогодні, 18:37

Конкуренты сдалиsmile

 

Вообще, раз такое дело - эти всё "справки" нужно к чертям соьачим отменить. Ничего в сути не изменится и "бизнесмены" исчезнуть естественным путём - за ненадобностью услуг


7 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх