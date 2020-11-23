На Полтавщині двох хлопців вдарило струмом, коли вони фотографувалися на даху потяга

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 957 Коментарів: 2

На Полтавщині 18-річного та 17-річного хлопців вдарило струмом, коли вони фотографувалися на даху потяга. Це сталося 23 листопада близько 23.30 у Миргородському районі.





Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, один із постраждалих отримав опіки I-II ступенів 30% поверхні тіла. Його доставили до Миргородської ЦРЛ. На момент госпіталізації лікарі оцінювали стан хлопця як середньої тяжкості. Його товариша госпіталізували до хірургічного відділення з опіками обличчя.





У Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області повідомляють, що за попередньою інформацією, хлопці фотографувалися на даху потягу.