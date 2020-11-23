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Надзвичайні новини

На Полтавщині двох хлопців вдарило струмом, коли вони фотографувалися на даху потяга

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 957 Коментарів: 2

 

Один отримав опіки 30% тіла, інший - опіки обличчя

На Полтавщині 18-річного та 17-річного хлопців вдарило струмом, коли вони фотографувалися на даху потяга. Це сталося 23 листопада близько 23.30 у Миргородському районі.


Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, один із постраждалих отримав опіки I-II ступенів 30% поверхні тіла. Його доставили до Миргородської ЦРЛ. На момент госпіталізації лікарі оцінювали стан хлопця як середньої тяжкості. Його товариша госпіталізували до хірургічного відділення з опіками обличчя. 


У Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області повідомляють, що за попередньою інформацією, хлопці фотографувалися на даху потягу. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: травма потяг удар струмом
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

2 379
zzzzzz:
Сьогодні, 13:38

дебилы


20 0
148
evgeniys:
Сьогодні, 15:23

Пусть за свой тупизм полностью оплатят расходы всех участвовавших служб и лечение. Нечего разбазаривать бюджет на тупость 17 - 18 летних прогульщиков физики и здравого смысла.


6 0

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