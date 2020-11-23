За добу на Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

За добу на Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Обидві аварії сталися 23 листопада.









О 17.10 у Великобагачанському районі на 274 км автодороги «Київ–Харків–Довжанський» 24-річний водій автомобіля ГАЗ збив 67-річну мешканку с. Морозівщина, яка перебігала дорогу у забороненому місці. Хлопець, побачивши пішохода, почав гальмувати, але уникнути зіткнення йому не вдалося. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.





А о 18.30 поблизу с. Млини Лохвицького району 47-річний водій Opel Astra збив 46-річного пішохода, який переходив через дорогу. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми несумісні з життям та помер у кареті швидкої медичної допомоги.