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За добу на Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Обставини смерті людей встановлюють

За добу на Полтавщині у ДТП загинуло двоє людей. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Обидві аварії сталися 23 листопада. 


 


О 17.10 у Великобагачанському районі на 274 км автодороги «Київ–Харків–Довжанський» 24-річний водій автомобіля ГАЗ збив 67-річну мешканку с. Морозівщина, яка перебігала дорогу у забороненому місці. Хлопець, побачивши пішохода, почав гальмувати, але уникнути зіткнення йому не вдалося. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.


А о 18.30 поблизу с. Млини Лохвицького району 47-річний водій Opel Astra збив 46-річного пішохода, який переходив через дорогу. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми несумісні з життям та помер у кареті швидкої медичної допомоги. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія смерть
компанія «Інтера Люкс»

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