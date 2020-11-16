Уночі кременчуцькі патрульні спіймали двох п'яних водіїв

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Обидва заплатять по 10 тисяч гривень штрафу

Уночі патрульні спіймали двох п'яних водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.









53-річного водія ВАЗу зупинили на вул. Молодіжній. Вміст алкоголю в його крові перевищував норму у 7 раз.









А 35-річний містянин спіймався на вул. Шевченка. У водія Kia Cerato були ознаки алкогольного сп'яніння, проте проходити процедуру освідування він відмовився.





На обох керманичів склали адмінпротоколи за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'янінні). Обом, якщо їх вину доведуть у суді, загрожує 10 200 грн штрафу.