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Уночі кременчуцькі патрульні спіймали двох п'яних водіїв

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 481

 

Обидва заплатять по 10 тисяч гривень штрафу

Уночі патрульні спіймали двох п'яних водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


 


53-річного водія ВАЗу зупинили на вул. Молодіжній. Вміст алкоголю в його крові перевищував норму у 7 раз. 


 


А 35-річний містянин спіймався на вул. Шевченка. У водія Kia Cerato були ознаки алкогольного сп'яніння, проте проходити процедуру освідування він відмовився. 


На обох керманичів склали адмінпротоколи за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'янінні). Обом, якщо їх вину доведуть у суді, загрожує 10 200 грн штрафу.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: ст.130 п'яний за кермом нетверезий водій
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