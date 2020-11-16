У Кременчуці двоє грабіжників виносили речі з гаража на очах у власника

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 1 844

У Кременчуці двоє грабіжників виносили речі з гаража на очах у власника. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 15 листопада близько 16.00 на вул. Олексія Древаля.









Власник звернувся до поліції і повідомив, що очевидці події намагались зупинити транспортний засіб, але безрезультатно.









Отримавши детальний опис автомобіля та грабіжників, патрульні знайшли машину на проспекті Свободи. Під опис підходили і двоє, які знаходилися поруч. У вантажівці також були викрадені речі.





Зловмисників передали слідчим.