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У Кременчуці двоє грабіжників виносили речі з гаража на очах у власника

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 1 844

 

Зловмисників затримали правоохоронці

У Кременчуці двоє грабіжників виносили речі з гаража на очах у власника. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 15 листопада близько 16.00 на вул. Олексія Древаля. 


 


Власник звернувся до поліції і повідомив, що очевидці події намагались зупинити транспортний засіб, але безрезультатно.


 


Отримавши детальний опис автомобіля та грабіжників, патрульні знайшли машину на проспекті Свободи. Під опис підходили і двоє, які знаходилися поруч. У вантажівці також були викрадені речі.


Зловмисників передали слідчим. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: грабіж
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