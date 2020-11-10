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У Кременчуці розшукують 17-річного Олега Коваля

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 544

 
Хлопець пішов з навчального закладу і зник

У Кременчуці розшукують 17-річного Олега Коваля. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції.

 

Хлопець пішов з навчального закладу 10 листопада і перестав виходити на зв'язок.

 

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст 175-180 см, міцної статури, волосся темне, коротке.

Одягнений: кепка темно-синього кольору, синя куртка, штани камуфляжні, темні ботинки, при собі мав камуфляжний рюкзак.

 

Якщо ви знаєте, де знаходиться неповнолітній – повідомте за телефонами: 0997933504, 0972690614 або 102.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: розыск несовершеннолетние
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