У Кременчуці водій на Audi кронував дерево своєю автівкою

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 168 Коментарів: 2

Сьогодні вночі у Кременчуці на вул. Соборній 46-річний водій на автомобілі Audi A4 врізався у дерево. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, керманич не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою.





Чоловік у ДТП не постраждав, лише автомобіль та дерево, яке втратило кілька гілок від удару.





На водія склали адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).