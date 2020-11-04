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У Кременчуці водій на Audi кронував дерево своєю автівкою

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 168 Коментарів: 2

 

Чоловік у ДТП не постраждав

Сьогодні вночі у Кременчуці на вул. Соборній 46-річний водій на автомобілі Audi A4 врізався у дерево. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, керманич не був уважним та не стежив за дорожньою обстановкою. 


Чоловік у ДТП не постраждав, лише автомобіль та дерево, яке втратило кілька гілок від удару.


На водія склали адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп аварія дерево
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

8
Крошки абсурда:
Сьогодні, 09:42

Скрытая реклама "Любе авто" smile


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163
Юлия Волынская:
Сьогодні, 09:44

Цитата: Крошки абсурда

Скрытая реклама "Любе авто" smile

Ой, все smile 

Но идея хорошая, спасибо)


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