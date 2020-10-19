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Надзвичайні новини, Полтавщина

Стали відомі деталі кривавого вбивства у Полтаві

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 807

Чоловік зарізав колишню дружину, а тіло залишив у ванні

8 жовтня після обіду жителі багатоповерхівки у Полтаві почули крики, після чого викликали поліцію, – йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин». Правоохоронці прибули на місце події, вже не було чути звуків конфлікту. Коли зайшли до квартири, то побачили на підлозі кров та сліди боротьби. Згодом у ванній виявили тіло 36-річної жінки.


У квартирі нікого не було. З'ясувалося, що вбита – колишня невістка власниці квартири. Сусіди запідозрили свекруху, але згодом стало зрозуміло, що жінка загинула не від жіночих рук. Зарізана жінка – колишня дружина Артема. Він жив у цьому будинку разом з матір'ю. Пара розлучилася, і нібито загибла вдруге вийшла заміж за іноземця.


Слідчі тепер з'ясовують, планував Артем убивство чи це сталося раптово. Відомо, що чоловік різав колишню у кімнаті, а тіло потягнув у ванну. Почав знищувати докази.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело відео: Надзвичайні новини ICTV
Теги: вбивство Полтава зарезал
компанія «Інтера Люкс»

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