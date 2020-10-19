Стали відомі деталі кривавого вбивства у Полтаві

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 807

8 жовтня після обіду жителі багатоповерхівки у Полтаві почули крики, після чого викликали поліцію, – йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин». Правоохоронці прибули на місце події, вже не було чути звуків конфлікту. Коли зайшли до квартири, то побачили на підлозі кров та сліди боротьби. Згодом у ванній виявили тіло 36-річної жінки.





У квартирі нікого не було. З'ясувалося, що вбита – колишня невістка власниці квартири. Сусіди запідозрили свекруху, але згодом стало зрозуміло, що жінка загинула не від жіночих рук. Зарізана жінка – колишня дружина Артема. Він жив у цьому будинку разом з матір'ю. Пара розлучилася, і нібито загибла вдруге вийшла заміж за іноземця.





Слідчі тепер з'ясовують, планував Артем убивство чи це сталося раптово. Відомо, що чоловік різав колишню у кімнаті, а тіло потягнув у ванну. Почав знищувати докази.



