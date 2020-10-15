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Згорток марихуани знайшли у молодика, який пив алкоголь на кременчуцькій зупинці

Сьогодні, 15:43 Переглядів: 501

 

На громадянина склали протокол та викликали слідчо-оперативну групу

15 жовтня близько 21.00 на вулиці Лікаря Богаєвського увагу поліцейських привернув чоловік, який розпивав алкоголь на зупинці громадського транспорту.


Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення інспектори помітили, що 20-річний порушник помітно нервує. Оскільки його поведінка видалася підозрілою, то вони виконали поверхневу перевірку. За інформацією патрульної поліції, у результаті у молодика виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.


 

Патрульні винесли на громадянина постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики остановка
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