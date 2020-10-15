Згорток марихуани знайшли у молодика, який пив алкоголь на кременчуцькій зупинці

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15 жовтня близько 21.00 на вулиці Лікаря Богаєвського увагу поліцейських привернув чоловік, який розпивав алкоголь на зупинці громадського транспорту.





Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення інспектори помітили, що 20-річний порушник помітно нервує. Оскільки його поведінка видалася підозрілою, то вони виконали поверхневу перевірку. За інформацією патрульної поліції, у результаті у молодика виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження, зовні схожу на наркотичну.





Патрульні винесли на громадянина постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання алкогольних напоїв у громадському місці) КУпАП та викликали слідчо-оперативну групу.