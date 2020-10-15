За вихідний кременчуцькі копи склали три «нетверезі» протоколи

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 295

14 жовтня у Кременчуці патрульні виявили трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це інформує патрульна поліція.





Близько 2.00 на вулиці Занасипський Шлях патрульні зупинили ВАЗ-2101. Водій цього автомобіля порушив правила дорожнього руху, а саме не виконав вимогу дорожньої розмітки. Під час спілкування поліцейські помітили у 28-річного керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння водій категорично відмовився.





Близько 13.00 на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів патрульні отримали виклик «ДТП без потерпілих». Інспектори з'ясували, що 44-річний водій ВАЗ-21101 не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем Volkswagen Polo. Крім того, у винуватця ДТП патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірятися чоловік відмовився.





Близько 15.00 на вулиці Котлова поліцейські помітили Volkswagen, водій якого був не пристебнутий паском безпеки. Під час спілкування з 35-річним чоловіком патрульні виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти огляд у лікаря-нарколога керманич категорично відмовився.





На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.