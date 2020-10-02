Покарали рецидивіста та студента, що на Полтавщині обікрали сарай і погріб

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Чорнухинський районний суд наприкінці вересня виніс вирок двом хлопцям, які порушили ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням в приміщення) Кримінального кодексу України. Обвинувачені прийшли влітку цього року на чуже подвір'я. Проникли в підсобні приміщення, звідки викрали бензопилу та гумовий шланг для поливу довжиною 20 м. З погреба взяли 10 кг картоплі та 9 банок консервації, два кухонні ножі. Таким чином завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 1 355,50 грн.





Один із крадіїв був раніше судимий за крадіжки. Свою провину визнав повністю. Розповів, що того дня до нього приїхав його неповнолітній товариш, студент 2 курсу професійно-технічного училища. Хлопець приїхав на возі.





Вони пили каву та курили. Під час розмови старший товариш сказав молодшому, що йому потрібна бензопила. Студент повідомив, що у сусідньому з ним господарстві є бензопила, яка вже там давно лежить, за господарством тривалий час ніхто не доглядає. Вони поїхали на підводі подивитись. Спочатку умислу на крадіжку не було. Прибувши до господарства потерпілого, вони проникли до сараю та погребу, звідки викрали бензопилу, шланг та банки з консервацією. Оскільки було темно, підсвічували мобільними телефонами.





На віз старший повантажив бензопилу та шланг, а студент - банки з консервацією. Надалі бензопилу та шланг старший перевіз до себе додому, а молодший товариш забрав банки. Раніше судимому чоловіку було відомо, що майно чуже, але не усвідомлював протиправність своїх дій, оскільки вважав, що це майно нікому не потрібне. Зазначив, що мати іншого обвинуваченого віддала гроші потерпілому, а він їй винен половину цієї суми, що складає 1 500 грн.





Студент свою вину у цьому злочині визнав повністю, розкаявся. Від давання показань в судовому засіданні відмовився на підставі ст.63 Конституції України.





Потерпілий сказав, що господарство належало його матері, яка померла пів року тому. Він за ним доглядає. 5 липня він виявив крадіжку бензопили, шлангу та банок з консервацією. Двері сараю на замки не зачиняв. Вони запирались на застібку.





Спочатку він звернувся до неповнолітнього обвинуваченого з проханням повернути пилу, але останній сказав, що він її не брав. Після цього він звернувся до поліції. Якби викрали тільки шланг та консервацію, він до поліції не звертався. Просив не позбавляти волі обвинувачених, які просили у нього вибачення, та суворо не карати молодих людей. Мати обвинуваченого віддала гроші, претензій до обвинувачених він не має.





Суд визнав хлопців винними. Раніше судимому призначили три місяці арешту, молодшому обвинуваченому - 35 днів арешту.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.