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Кременчужанка з метадоном в кишені сіла випити на вулиці

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 801 Коментарів: 1

 

34-річну жінку виявили на вулиці Володимира Великого

Сьогодні, близько 13.00, на вулиці Володимира Великого поліцейські помітили жінку, яка пила алкоголь в громадському місці. Під час поверхневої перевірки у 34-річної кременчужанки інспектори знайшли поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, схожу на наркотичну. Громадянка повідомила, що в пакунку наркотична речовина — метадон. Про це стало відомо від патрульної поліції.


На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Слідчі мають з'ясувати всі обставини справи.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: метадон алкоголь
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

13
Гуру:
Сьогодні, 16:47

полный трындец


4 0

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