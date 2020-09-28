Кременчужанка з метадоном в кишені сіла випити на вулиці

Сьогодні, близько 13.00, на вулиці Володимира Великого поліцейські помітили жінку, яка пила алкоголь в громадському місці. Під час поверхневої перевірки у 34-річної кременчужанки інспектори знайшли поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, схожу на наркотичну. Громадянка повідомила, що в пакунку наркотична речовина — метадон. Про це стало відомо від патрульної поліції.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції. Слідчі мають з'ясувати всі обставини справи.