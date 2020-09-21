Винесли вирок водію, який на перехресті в центрі Кременчука не пропустив «колегу»

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 293

Автозаводський районний суд виніс вирок винуватцю ДТП, що сталася наприкінці грудня 2018 року. Тоді на перехресті вулиць Івана Мазепи та Горького зіштовхнулися дві машини. Вулицею Мазепи їхав автомобіль Skoda Octavia А5 Elegance. У той час вулицею Горького їхала машина Volkswagen Transporter, яка не пропустила Skoda Octavia.





В автомобілі Skoda Octavia на передньому сидінні була жінка. Вона отримала травму руки. За ступенем тяжкості ушкодження віднесли до середнього ступеня тяжкості.





Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав повністю. Щиро розкаявся.





Потерпіла на судове засідання не з'явилася, але надала суду заяву, згідно з якою прохає проводити судовий розгляд без її участі. Вирок винести на розсуд суду, претензій до обвинуваченого не має. Подала заяву, згідно з якою прохає цивільний позов залишити без розгляду.





Водія визнали винним за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та призначили покарання у вигляді 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 3400 грн без позбавлення права керування транспортним засобом.





Також чоловік має сплатити на користь держави судові витрати на проведення експертизи в сумі 628,04 грн.





Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.