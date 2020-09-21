З'явилося відео з ДТП на кременчуцькому «містичному» перехресті

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 817

У неділю, 13 вересня, у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Івана Мазепи зіштовхнулися дві автівки. Момент ДТП потрапив на камеру відеонагляду.















