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З'явилося відео з ДТП на кременчуцькому «містичному» перехресті

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 817

Аварія сталася 13 вересня

У неділю, 13 вересня, у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Івана Мазепи зіштовхнулися дві автівки. Момент ДТП потрапив на камеру відеонагляду. 





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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ТелеграфЪ Джерело відео: ТелеграфЪ
Теги: ДТП мистический перекрёсток
компанія «Інтера Люкс»

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