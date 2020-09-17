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Надзвичайні новини

У Кременчуці п'яний водій невдало намагався відкупитися від копів

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 584

 

На чоловіка все одно склали протокол по 130-ій

Сьогодні, 19 вересня, близько 5.00, на вулиці Ткаченка, п'яний водій намагався відкупитися від копів.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, інспектори зупинили ВАЗ 21013, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Спілкуючись з керманичем охоронці порядку виявили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд чоловік категорично відмовився. Після чого, для уникнення відповідальності запропонував поліцейським хабар.


Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали відповідні адміністративні матеріали за ст.130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130 пьяный водитель хабар
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