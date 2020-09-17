У Кременчуці п'яний водій невдало намагався відкупитися від копів

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На чоловіка все одно склали протокол по 130-ій

Сьогодні, 19 вересня, близько 5.00, на вулиці Ткаченка, п'яний водій намагався відкупитися від копів.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, інспектори зупинили ВАЗ 21013, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Спілкуючись з керманичем охоронці порядку виявили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд чоловік категорично відмовився. Після чого, для уникнення відповідальності запропонував поліцейським хабар.





Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали відповідні адміністративні матеріали за ст.130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.