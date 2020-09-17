У Кременчуці п'яний водій невдало намагався відкупитися від копів

Сьогодні, 19 вересня, близько 5.00, на вулиці Ткаченка, п'яний водій намагався відкупитися від копів.
Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, інспектори зупинили ВАЗ 21013, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Спілкуючись з керманичем охоронці порядку виявили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд чоловік категорично відмовився. Після чого, для уникнення відповідальності запропонував поліцейським хабар.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу та склали відповідні адміністративні матеріали за ст.130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.