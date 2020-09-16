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Заступився за честь дами: 7,5 років отримав кременчужанин, який зарізав знайомого

Сьогодні, 07:12 Переглядів: 825 Коментарів: 1

Чоловік спочатку ударив потерпілого кулаком у голову, а потім взявся за ножа

Кременчуцька місцева прокуратура довела вину місцевого жителя у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Вироком Крюківського районного суду кременчужанин позбавлений волі на 7,5 років. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.


У грудні 2019 року обвинувачений за місцем свого проживання разом зі співмешканкою та знайомим вживали алкоголь. Під час застілля гість образив жінку, внаслідок чого між чоловіками виник конфлікт. Під час нього господар оселі спочатку двічі вдарив потерпілого кулаком у голову, а потім наніс, за висновком експерта, не менше семи ударів ножем у різні частини тіла.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ножове поранення
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

1 358
shtai:
Сьогодні, 09:14

За умышленное убийство 7,5 лет?


1 0

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