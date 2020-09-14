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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині винесли вирок крадію смородинових кущів

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 976

Чоловік протягом двох діб крав кущі. Деякі йому вдалося посадити вдома

Пирятинський районний суд розглянув справу щодо крадіжки. З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що обвинувачений пішов на порушення 18 квітня цього року. О 16.00 чоловік приїхав до неогородженої земельної ділянки потерпілого. Вирвав сім кущів чорної смородини, перевіз додому, де й посадив.


Наступного дня, близько 6.00, обвинувачений повернувся до чужої земельної ділянки та викрав звідти п'ять кущів. Поцуплене привіз додому, але висадити їх не зміг, тому що його помітив потерпілий. Таким чином обвинувачений таємно викрав 12 кущів чорної смородини вартістю 580 грн.


На стадії судового розгляду 25 серпня між потерпілим та обвинуваченим була укладена угода про примирення. Суд цю угоду затвердив. Визнав винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка) та призначив узгоджене покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік. На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України звільнили від відбування покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком один рік.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка
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