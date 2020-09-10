Затримали чоловіка, якому житель Полтавщини заплатив 20 тисяч гривень за «лікування» сина

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 645 Коментарів: 1

«Медик» зателефонував до потерпілого та повідомив, що його син перебуває у лікарні після ДТП. На його лікування потрібні гроші, які батько згодом передав

Правоохоронці затримали 28-річного мешканця сусідньої області, який підозрюється у шахрайстві. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.





Потерпілому зателефонував невідомий, який назвався лікарем. «Медик» повідомив, що його син перебуває у медичному закладі і йому терміново потрібні кошти на лікування, оскільки він потрапив у ДТП. Після того, як у потерпілого забрали гроші, він зателефонував синові й зрозумів, що його ошукали.





Обдурений чоловік звернувся до правоохоронців 8 вересня. Згодом правоохоронці встановили та затримали особу, яка ймовірно причетна до вчинення цього кримінального правопорушення. З'ясувалося, що 28-річний чоловік вже мав проблеми із законом. Його затримали.





За фактом вчинення кримінального правопорушення слідчі Лохвицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії та встановлюється причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території області та України.





Щоб не стати жертвою такого виду шахрайства, одразу після подібного дзвінка передзвоніть «потерпілим». Шахраї під будь-яким приводом не даватимуть вам припинити розмову з ними. Так роблять для того, щоб потенційна жертва не змогла оговтатися і перевірити інформацію щодо родичів, що нібито потрапили в біду. Тому щоб не втратити гроші, зробіть один дзвінок людині, яка нібито потрапила в халепу.





Приклад шахрайства «ваш син потрапив в біду» описаний тут: