На Полтавщині за домашнє насильство засудили жінку

Сьогодні, 07:20 Переглядів: 1 360 Коментарів: 3

Якщо обвинувачена не оскаржить вирок, вона має відпрацювати 150 годин громадських робіт

2 вересня Котелевський районний суд визнав жінку винною у порушенні ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що жінка з 5 липня по 29 липня вдома систематично вчиняла психологічне насильство стосовно свого співмешканця. Постановами від 7 липня та 4 серпня жінку визнали винною у порушенні ч. 1 та ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування). Її покарали громадськими роботами.





Схоже, що адмінпокарання обвинувачену не зупинило, тому що вона 9 серпня продовжила психологічно знущатися зі співмешканця, що виразилося в агресивній поведінці та словесних образах, нецензурній лайці.





У результаті суд притягнув жінку до кримінальної відповідальності та призначив їй покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.