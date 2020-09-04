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Надзвичайні новини

У Кременчуці у неповнолітнього хлопця знайшли наркотики

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 700

 

Двоє громадян намагалися позбутися пакунків з наркотиками, викинувши їх

4 вересня поліціянти знайшли наркотики у неповнолітнього кременчужанина. 


Як повідомила патрульна поліція Кременчука, в районі центрального пляжу копи помітили двох громадян, які при наближенні охоронців правопорядку змінили напрямок руху та викинули на землю декілька підозрілих пакунків.


Оглянувши візуально викинуті речі, поліцейські зрозуміли, що всередині знаходиться речовина, ймовірно, наркотична. 16-річний власник поліетиленових згортків не заперечував, що вони належать саме йому.


На місце події прибули слідчі для встановлення всіх обставин.


Поліція нагадує, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 309 ККУ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики несовершеннолетние
компанія «Інтера Люкс»
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