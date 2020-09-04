На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Ольгу Котляренко

Гребінківське відділення поліції розшукує безвісти зниклу Котляренко Ольгу Юріївну, 1987 року народження, мешканку міста Гребінки.
Як інформує відділ комунікації поліції Полтавщини, жінка наприкінці липня цього року пішла з дому та до цього часу не повернулася. Місце перебування її невідоме.
Прикмети жінки: зріст 170 см, худорлявої статури, волосся каштанове, пряме. Була одягнена у сукню темно-синього кольору, босоніжки гумові закритого типу світло-синього кольору.
Якщо вам відома інформація про місце перебування жінки, повідомте її до Гребінківського відділення поліції в Полтавській області за телефонами: (05359) 9-20-65, 095-207-69-55, 096-267-08-12 або 102.