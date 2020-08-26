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Біля Центрального ринку раптово помер чоловік

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 1 923

 

Підозрюють, що у нього – серцевий напад

Сьогодні, 27 серпня, біля Центрального ринку помер 82-річний чоловік (1938 року народження). Йому стало зле.


Підозрюють, що у громадянина – серцевий напад. Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: kg.ua
Теги: смерть центральный рынок
компанія «Інтера Люкс»

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