Біля Центрального ринку раптово помер чоловік

Сьогодні, 13:48 Переглядів: 1 923

Підозрюють, що у нього – серцевий напад

Сьогодні, 27 серпня, біля Центрального ринку помер 82-річний чоловік (1938 року народження). Йому стало зле.





Підозрюють, що у громадянина – серцевий напад. Про це повідомили у Кременчуцькому відділі поліції.