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У Кременчуці розшукують мопедиста, який збив бабусю на велосипеді

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 0

 

На місці медики та поліція

27 серпня на вулиці Кондратюка, неподалік будинку №2, сталася ДТП за участю велосипедистки та мопедиста. За інформацією від очевидців, 78-річну жінку на велосипеді збив мопедист. Він поїхав з місця пригоди, тому що буцімто вирішив, що не винен.


Жінка травмувалася. На місці «швидка» та поліція.


Кременчуцький відділ поліції повідомив, що потерпіла - бабуся 1942 року народження. Попередньо її травмував мопед, водій якого залишив місце ДТП. Жінці надали меддопомогу. На місці працювали слідчі.


Правоохоронці шукають свідків аварії та інформацію про винуватця.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: ДТП пенсионерка велосипедист мопедист розыск
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