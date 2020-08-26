У Кременчуці розшукують мопедиста, який збив бабусю на велосипеді

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 0

27 серпня на вулиці Кондратюка, неподалік будинку №2, сталася ДТП за участю велосипедистки та мопедиста. За інформацією від очевидців, 78-річну жінку на велосипеді збив мопедист. Він поїхав з місця пригоди, тому що буцімто вирішив, що не винен.





Жінка травмувалася. На місці «швидка» та поліція.





Кременчуцький відділ поліції повідомив, що потерпіла - бабуся 1942 року народження. Попередньо її травмував мопед, водій якого залишив місце ДТП. Жінці надали меддопомогу. На місці працювали слідчі.





Правоохоронці шукають свідків аварії та інформацію про винуватця.