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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині крадій двох пляшок горілки має заплатити 850 гривень штрафу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 459 Коментарів: 1

Чоловік поцупив хмільної на 270 гривень

19 серпня Лубенський міськрайонний суд днями розглянув справу щодо крадіжки у магазині. Раніше судимий чоловік увечері 11 червня прийшов у магазин «Хвилинка», що у Лубнах. Обвинувачений поцупив горілку «Хортиця» за 178 гривень та горілку «Прайм» за майже 92 гривні. Таким чином чоловік завдав матеріальної шкоди магазину на 270 гривень.


В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро покаявся. Пояснив, що справді викрав дві пляшки горілки, які потім випив у дендропарку.


Чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Покарання - 850 гривень.


Також засуджений має заплатити 653 гривень процесуальних витрат за проведення товарознавчої експертизи.


Вирок може бути оскаржений.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка водка горілка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

928
Angel737:
Сьогодні, 19:05

А мне вот интересно, после Суда, пить бросит или нет ?


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