На Полтавщині крадій двох пляшок горілки має заплатити 850 гривень штрафу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 459 Коментарів: 1

19 серпня Лубенський міськрайонний суд днями розглянув справу щодо крадіжки у магазині. Раніше судимий чоловік увечері 11 червня прийшов у магазин «Хвилинка», що у Лубнах. Обвинувачений поцупив горілку «Хортиця» за 178 гривень та горілку «Прайм» за майже 92 гривні. Таким чином чоловік завдав матеріальної шкоди магазину на 270 гривень.





В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, щиро покаявся. Пояснив, що справді викрав дві пляшки горілки, які потім випив у дендропарку.





Чоловіка визнали винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Покарання - 850 гривень.





Також засуджений має заплатити 653 гривень процесуальних витрат за проведення товарознавчої експертизи.





Вирок може бути оскаржений.