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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині сталася ДТП за участю нетверезого водія

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 469

 

Чоловік отримав протокол за водіння «під мухою»

Сьогодні, 20 серпня, близько 4.00 на 354 кілометрі автодороги «Київ – Харків – Довжанський» сталася ДТП. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, нетверезий 28-річний водій автомобіля Audi A4 зіткнувся з машиною Volkswagen Crafter, якою керував 54-річний чоловік. У результаті автопригоди водія легковика та двох його пасажирів – 14-річну дівчину та 17-річного хлопця - доставили до лікарні для обстеження.


У крові водія Audi A4 виявили 1,84 проміле алкоголю. Відносно порушника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ст. 130 КУпАП). Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження)

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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