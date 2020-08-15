На Полтавщині сталася ДТП за участю нетверезого водія

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Сьогодні, 20 серпня, близько 4.00 на 354 кілометрі автодороги «Київ – Харків – Довжанський» сталася ДТП. За попередньою інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, нетверезий 28-річний водій автомобіля Audi A4 зіткнувся з машиною Volkswagen Crafter, якою керував 54-річний чоловік. У результаті автопригоди водія легковика та двох його пасажирів – 14-річну дівчину та 17-річного хлопця - доставили до лікарні для обстеження.





У крові водія Audi A4 виявили 1,84 проміле алкоголю. Відносно порушника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння (ст. 130 КУпАП). Також вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження)