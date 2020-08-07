Вирощував коноплю поміж полуниці: жителю Полтавщини ухвалили вирок

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4 серпня Хорольський районний суд виніс вирок чоловіку за порушення ч.2 ст. 309 (Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст. 310 (Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.



У квітні цього року житель Лохвицького району на присадибній земельній ділянці неподалік свого будинку посіяв поміж полуниці коноплю для власного вживання. Таким чином виростив 15 рослин конопель, які правоохоронці вилучили 11 червня.



Також у квітні обвинувачений на околиці міста Заводського Лохвицького району виявив дикорослі рослини конопель. Чоловік зірвав одну рослину коноплі та переніс до літньої кухні. Потім її висушив, подрібнив, пересіяв та курив. Під час обшуку вилучили саморобний пристрій для куріння та майже 38 грамів канабісу.



Під час досудового розслідування уклали угоду про визнання винуватості. Суд угоду затвердив, визнав чоловіка винним. Остаточне узгоджене сторонами угоди покарання - три роки позбавлення волі. Відповідно до ст.75 КК України звільнили обвинуваченого від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.



Вирок може бути оскаржений. З текстом вироку можна ознайомитися тут.