У Кременчуці на Ревівці один чоловік вдарив ножем у груди іншого

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30 липня у Кременчуці, в одному із приватних домоволодінь в провулку Зв’язковому, один чоловік вдарив іншого у груди ножем.



До чергової частини Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 32-річного чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини.





На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, за підозрою у скоєнні злочину поліцейські затримали чоловіка 58 років.





Подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.





Як сповістив керівник Кременчуцького відділу поліції Іван Жук, фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та про обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.





Нагадаємо, подібний випадок також трапився у Кременчуці 29 липня.