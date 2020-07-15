Два протоколи отримав водій «під мухою», який «наздогнав» машину на Полтавщині

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17 липня у Великобагачанському районі сталася ДТП. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 42-річний водій ВАЗу зіткнувся з іншою автівкою. Алкотестер показав, що у крові водія ВАЗу містилося 3,20 проміле алкоголю. Такий показник у 16 разів перевищував допустиму норму.





Відносно порушника склали два протоколи: за керування транспортним засобом особою, що перебуває в стані алкогольного сп'яніння (ст. 130 КУпАП) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).