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Надзвичайні новини, Полтавщина

Два протоколи отримав водій «під мухою», який «наздогнав» машину на Полтавщині

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 470

 

Алкотестер показав результат в понад 3 проміле

17 липня у Великобагачанському районі сталася ДТП. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, 42-річний водій ВАЗу зіткнувся з іншою автівкою. Алкотестер показав, що у крові водія ВАЗу містилося 3,20 проміле алкоголю. Такий показник у 16 разів перевищував допустиму норму.


Відносно порушника склали два протоколи: за керування транспортним засобом особою, що перебуває в стані алкогольного сп'яніння (ст. 130 КУпАП) та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (ст. 124 КУпАП).

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП пьяный водитель
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