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Надзвичайні новини, Полтавщина

Сало, консервовані гриби та варення: на Полтавщині засудили продуктового крадія

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 268

Чоловік продав частину викрадених продуктів, інше залишив собі

Карлівський районний суд 13 липня виніс вирок раніше не судимому чоловіку. Його звинуватили в порушенні ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). З текстом вироку можна ознайомитися тут


Крадіжка сталася 8 березня цього року. Чоловік скористався відсутністю господарки і близько 13.00 проник у житло потерпілої - зірвав навісний замок на вхідних дверях будинку. Крадій взяв:

  • з кухні трилітрову банку із салом;
  • із спальні дві літрові банки із консервованими грибами і півторалітрову банку з грушевим варенням.

Далі частину продуктів зберігав вдома, а частину реалізував місцевому жителю. Таким чином спричинив потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 682,5 грн.


Потерпіла в судовому засіданні пояснила, що обвинувачений до неї залазив у будинок кілька разів. Вперше викрав банку сала та пів хлібини, вдруге - 2 банки грибів та банку варення. Обидва рази замок зірвав. 8 березня вона повернулась до дому, побачила знову зірваний замок та викликала поліцію. Їй повернули банку сала та банку варення. Обвинуваченого вона не пробачила та вважає, що його слід покарати. Той вину визнав.


Чоловіка визнали винним, призначили йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Але звільнили від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.


Вирок може бути оскаржений протягом 30 діб.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка продукти
компанія «Інтера Люкс»
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