До дитячої лікарні Кременчука потрапили двоє дівчат, що отруїлися пігулками

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 028

Третього червня до Кременчуцької міської дитячої лікарні доставили двох неповнолітніх дівчат з попереднім діагнозом «медикаментозне отруєння пігулками». До лікарні потрапили 17-річна кременчужанка та 14-річна мешканка Максимівки, - інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Кременчуцький відділ поліції повідомив, що 17-річна кременчужанка випила пігулки через головний біль. Скільки випила таблеток - не памятає.





Мешканка Кременчуцького району повідомила батькам, що випила таблетку, їй стало погано. У ситуації розбираються ювенальні поліцейські. Стан дівчини стабільний, перебуває в реанімації. Від мами отримали заяву про непроведення перевірки.





З родинами будуть працювати надалі ювенальні поліцейські.