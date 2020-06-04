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Надзвичайні новини

До дитячої лікарні Кременчука потрапили двоє дівчат, що отруїлися пігулками

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 028

У ситуації розбираються поліцейські

Третього червня до Кременчуцької міської дитячої лікарні доставили двох неповнолітніх дівчат з попереднім діагнозом «медикаментозне отруєння пігулками». До лікарні потрапили 17-річна кременчужанка та 14-річна мешканка Максимівки, - інформує Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.


Кременчуцький відділ поліції повідомив, що 17-річна кременчужанка випила пігулки через головний біль. Скільки випила таблеток - не памятає.


Мешканка Кременчуцького району повідомила батькам, що випила таблетку, їй стало погано. У ситуації розбираються ювенальні поліцейські. Стан дівчини стабільний, перебуває в реанімації. Від мами отримали заяву про непроведення перевірки.


З родинами будуть працювати надалі ювенальні поліцейські.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: медикаментозное отравление неповнолітні

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