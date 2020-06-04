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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Хорольському районі зіткнулися легковик та фура - загинуло двоє людей (додано)

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 1 847

 

Від отриманих травм загинули водій та пасажирка Daewoo Lanos

Третього червня у Хорольському районі, на 220 км автодороги «Київ-Харків», сталася смертельна ДТП. Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА повідомив, що зіштовхнулися Daewoo Lanos та DAF FT XF з напівпричепом.


 


За кермом легковика був 28-річний чоловік (1992 р. н., - автор), мешканець Київської області. Водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіштовхнувся з фурою, що їхала в зустрічному напрямку під керуванням 33-річного мешканця Києва (1987 - р.н., - автор). Внаслідок ДТП водій Daewoo Lanos та його пасажирка, 29-річна мешканка Харківської області (1991 р.н., - автор), від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці пригоди.


Додано: як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

 


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП смертельное ДТП легковик фура

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