На 850 гривень оштрафували кременчужанина, який розгулював вулицею з нунчаками

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 160 Коментарів: 3

Чоловіка зупинили на вулиці за порушення правил карантинного режиму. Під час поверхневої перевірки холодну зброю

27 травня Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу щодо чоловіка, який порушив ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).





Обвинувачений придбав нунчаки у 2014 році. Правоохоронці виявили їх цього року, 11 квітня. Патрульні зупинили чоловіка на вулиці Чкалова, біля будинку №2, за порушення правил карантинного режиму. Під час поверхневої перевірки за поясом штанів у нього виявили та вилучили нунчаки. Експертиза встановила, що вони є холодною зброєю.





Суд визнав чоловіка винуватим та призначив узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 850 гривень.





Текст постанови тут.