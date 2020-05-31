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На 850 гривень оштрафували кременчужанина, який розгулював вулицею з нунчаками

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 160 Коментарів: 3

Чоловіка зупинили на вулиці за порушення правил карантинного режиму. Під час поверхневої перевірки холодну зброю

27 травня Крюківський районний суд Кременчука розглянув справу щодо чоловіка, який порушив ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).


Обвинувачений придбав нунчаки у 2014 році. Правоохоронці виявили їх цього року, 11 квітня. Патрульні зупинили чоловіка на вулиці Чкалова, біля будинку №2, за порушення правил карантинного режиму. Під час поверхневої перевірки за поясом штанів у нього виявили та вилучили нунчаки. Експертиза встановила, що вони є холодною зброєю.


Суд визнав чоловіка винуватим та призначив узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 850 гривень.


Текст постанови тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: нунчаки холодное оружие

Коментарі: 3

927
D:
Сьогодні, 13:12

С нунчаками - 850 гр, без маски - 17000 ! Крутяк!


9 0
587
Medar:
Сьогодні, 13:27

Настоящие ниндзя ходят в масках!


4 0
525
vetalman:
Сьогодні, 14:14

Эксперт большую силу имеет .Еслиб он установил что нунчаки были сломаны повреждены и соответственно непригодны ..этак так за 100 у.е договиртся всегда можно ..То состав преступления был бы снивелирован ...Что значит разгуливал ?Шел себе тут раз нунчаки на дороге лежат только их поднял ,копы тут как тут

И помню эксперт навскидку делал опредение холодного оружия ..деревяная палка будет просто палкой но если вы в рукоятке сделаете отверстие для веревки ,что б наматывать на кисть руки ..то это уже не палка а холодное оружие


2 0

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