$100 за нетверезе водіння: кременчуцьким копам намагалися дати хабар

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 164 Коментарів: 1

46-річний водій на Chevrolet Aveo намагався відкупитися від відповідальності за правопорушення

Вночі 28 травня у Кременчуці 46-річний чоловік пропонував поліцейським хабар в розмірі $100, аби відкупитися від відповідальності за нетверезе водіння. Як повідомила пресслужба патрульної поліції міста, близько 2.00 екіпаж патрульних на проспекті Свободи зупинив автівку Chevrolet Aveo, під час спілкування з кермувальником інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння.





Порушник почав пропонувати копам хабар, правоохоронці його неодноразово попереджали, що така пропозиція тягне за собою кримінальну відповідальність, однак він наполягав на своєму. Відтак на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.





Інспектори оформили на водія адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП. Інший факт фіксував слідчий.