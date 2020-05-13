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Після дзвінка з «банку» у кременчужанки з картки зникло 12 000 гривень

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 390

Не передавайте жодних даних своїх банківських рахунків, крім номеру, стороннім особам!

12 травня у кременчужанки після дзвінка з «банку» у кременчужанки з картки зникло 12 000 гривень, про це повідомляє пресслужба кременчуцької поліції.

До відділку звернулась 68-річна пенсіонерка, якій о 12.15 зателефонував невідомий та представився працівником служби охорони банку. Заявниця надала йому дані своєї банківської карти, після чого з її рахунку зникли гроші.


Поліція наголошує, що шахраї у своїх діях зазвичай використовують стаціонарні або мобільні телефони, нерідко дзвонять з прихованих номерів. Стандартна схема обману полягає у переконанні жертви у виникненні технічних проблем з обслуговуванням картки, для вирішення яких необхідно уточнити конфіденційну інформацію власника рахунку. Також можуть телефонувати чи направляти СМС-повідомлення з вимогою погасити кредитну заборгованість шляхом перерахування грошей на відповідний рахунок. У таких випадках сума завданих збитків залежить від фактичної суми грошових коштів на розрахункових рахунках та кредитного ліміту картки «жертви».


Яких правил слід дотримуватися власникам картрахунків:

  • уникайте сумнівних та незрозумілих платіжних операцій (якщо дозвонювач представляється працівником банку, вимагайте його персональні дані та номер телефону, з якого він дзвонить, щоб у подальшому перевірити отриману інформацію в банківській установі);
  • не повідомляйте стороннім особам конфіденційну інформацію (реквізити банківських карт, пін-коди, персональні дані, секретні слова тощо).

Якщо Ви вже опинилися в подібній ситуації, необхідно:

  • Зберегти SMS-переписку та історію дзвінків шахрая.
  • Бажано зробити скріншоти (миттєві фотознімки екрану) або фото переписки.
  • Телефонувати можуть з декількох номерів (від імені працівників чи служби безпеки банку).
  • При першій можливості отримайте в найближчому відділені банківської установи роздруківку за власним банківським рахунком – ця інформація дозволить слідчим встановити рахунок, на який були перераховані грошові кошти.
  • Зателефонуйте до поліції (102) або зверніться до найближчого територіального відділу чи відділення ГУНП в Полтавській області.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: шахрайство мошенничество

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