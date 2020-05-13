Після дзвінка з «банку» у кременчужанки з картки зникло 12 000 гривень

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Не передавайте жодних даних своїх банківських рахунків, крім номеру, стороннім особам!

12 травня у кременчужанки після дзвінка з «банку» у кременчужанки з картки зникло 12 000 гривень, про це повідомляє пресслужба кременчуцької поліції.



До відділку звернулась 68-річна пенсіонерка, якій о 12.15 зателефонував невідомий та представився працівником служби охорони банку. Заявниця надала йому дані своєї банківської карти, після чого з її рахунку зникли гроші.





Поліція наголошує, що шахраї у своїх діях зазвичай використовують стаціонарні або мобільні телефони, нерідко дзвонять з прихованих номерів. Стандартна схема обману полягає у переконанні жертви у виникненні технічних проблем з обслуговуванням картки, для вирішення яких необхідно уточнити конфіденційну інформацію власника рахунку. Також можуть телефонувати чи направляти СМС-повідомлення з вимогою погасити кредитну заборгованість шляхом перерахування грошей на відповідний рахунок. У таких випадках сума завданих збитків залежить від фактичної суми грошових коштів на розрахункових рахунках та кредитного ліміту картки «жертви».





Яких правил слід дотримуватися власникам картрахунків:

уникайте сумнівних та незрозумілих платіжних операцій (якщо дозвонювач представляється працівником банку, вимагайте його персональні дані та номер телефону, з якого він дзвонить, щоб у подальшому перевірити отриману інформацію в банківській установі);

не повідомляйте стороннім особам конфіденційну інформацію (реквізити банківських карт, пін-коди, персональні дані, секретні слова тощо).

Якщо Ви вже опинилися в подібній ситуації, необхідно: