Кіберполіція викрила групу аферистів, які «продали» антисептиків та масок на понад 3,5 мільйони гривень

Сегодня, 12:51 Просмотров: 667

Обшуки по справі пройшли в 11 областях, зокрема і в Полтавській

Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які ошукали близько 1000 осіб на понад 3,5 мільйони гривень. За інформацією Департаменту кіберполіції Національної поліції України, аферисти займалися нелегальною торгівлею засобами індивідуального захисту, медичними виробами та здійснювали протиправну діяльність у кіберпросторі.





Зокрема у Дніпропетровській області викрито дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Після того, як вони отримували передоплату або повну оплату за товар на підконтрольні рахунки, оголошення видаляли та переставали виходити на зв'язок.









Загалом проведено 56 санкціонованих обшуків спільно зі слідчими підрозділами Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури у:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Івано-Франківській;

Львівській;

Миколаївській;

Одеській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській та Чернігівській областях.

Викрито близько 40 шахраїв.





Остаточна сума збитків встановлюється. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.



