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Происшествия

У Кременчуці затримали молодика, який хотів поживитися у чужому автомобілі

Сегодня, 09:29 Просмотров: 1 225 Комментариев: 2

 

Очевидці побачили зловмисника, який розбив автомобільне скло, та викликали поліцію

Патрульні на «гарячому» затримали чоловіка, який незаконно проник до чужої автівки та намагався заволодіти цінними речами. За інформацією патрульної поліції Кременчука, подія сталася 26 березня близько 21.00 в одному з автокооперативів на вулиці Вадима Пугачова.


Патрульним стало відомо про чоловіка, який пошкодив скло в автомобілі ВАЗ та проник в салон. На місці виклику копи виявили 29-річного чоловіка (1991 року народження), який, побачивши службове авто, почав тікати.


 


Патрульні наздогнали та затримали зловмисника. Під час поверхневого огляду місця події патрульні виявили предмет, за допомогою якого молодик пошкодив скло в автівці.


Чоловіка передали слідчо-оперативній групі.

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка автомобиль

Комментарии: 2

252
Pereselenets:
Сегодня, 10:28

Просто шквал грабежей авто в Кременчуге за последее время


0
537
VsegdaProtiv:
Сегодня, 10:44

По рёбрам, надеюсь, хорошенечко наваляли варвару?! Такие должны знать о том, что их ждёт!


+7
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