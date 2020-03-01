Происшествия

Оштрафували кременчужанку, яка на Новий рік викликала копів, а потім передумала

Сегодня, 10:02 Просмотров: 408

 

Як виявилося, вона була напідпитку, хотіла просити допомоги у домашньому конфлікті, але потім усе вирішилося само собою

На останньому засіданні адміністративної комісії оштрафували кременчужанку Лілію, яка 1 січня близько 12.30 зробила хибний виклик до поліції.


Вона подзвонила і сказала, що їй потрібна допомога у домашньому конфлікті. Але, коли копи прибули на місце події, з'ясувалося, що заявниця у ситуації розібрала самостійно, і ні матеріальної, ні моральної школи їй заподіяно не було.


У поясненні до адмінпротоколу вона повідомила, що у момент виклику поліцейских була напідпитку. За рішенням комісії Лілія має сплатити штраф у 5 неоподатковуваних мінімумів, тобто 85 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: админкомиссия админпротокол штраф полиция ложный вызов Новый год
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