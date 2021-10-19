Стало відомо, чому загинув ексміністр аграрної політики Кутовий

Сегодня, 15:15 Просмотров: 1 306

Авіасудно могло впасти через втрату пілотом контролю при виконанні маневру після потрапляння у туман

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами опублікувало звіт за результатами розслідування авіакатастрофи, що сталася у жовтні 2019 року. Нагадаймо, що 21 жовтня о 16.00 рятувальникам стало відомо про падіння гелікоптера поблизу села Тарасенкове Оржицького району. Тоді загинув пілот. Гелікоптером керував колишній міністр аграрної політики (2016-2018 роки) та колишній народний депутат двох скликань Тарас Кутовий.





У звіті йдеться, що найбільш ймовірною причиною катастрофи Robinson R44 II UR-KTB стала втрата пілотом контролю над гелікоптером при виконанні маневру після потрапляння у туман.





Повністю ознайомитися зі звітом можна за цим посиланням.