У Горішніх Плавнях в одній з квартир у 9-поверхівки загорілась кухня: господар отримав опіки

Сегодня, 09:29 Просмотров: 466

27 лютого у Горішніх Плавнях сталася пожежа у багатоповерхівці. Як повідомляє пресслужба ДСНС, повідомлення про пожежу у квартирі на восьмому поверсі дев’ятиповерхового будинку на прос. Героїв Дніпра надійшло до Служби порятунку «101» о 20.36.





Внаслідок пожежі господар, за даними медиків, отримав опіки I-II ступеню.





Вогнеборці, які прибули на виклик, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу було локалізовано о 21.10, а о 21.30 – ліквідовано.





Вогонь знищив мікрохвильову піч та телевізор, пошкодив пральну машину і кухонні меблі, 10 кв. м стін та стелі.





Причина пожежі встановлюється рятувальниками.